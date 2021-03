Quelques jours après le lancement officiel de la Free Pro, LDLC sort du bois. Conformément à ce qu’avait dévoilé l’opérateur la semaine dernière, le e-commerçant sera bien l’un de ses partenaires privilégiés pour la commercialisation de sa box dédiée entreprises. Celle-ci sera disponible dès cette semaine dans l’ensemble de son réseau de boutiques – il y en a plus de 55 – et sur son site marchand LDLC.pro, le temps de terminer la formation des équipes et de communiquer sur l’offre.

C’est la première fois que LDLC intègre une offre télécom à son catalogue. « C’est offre est intéressante car elle va au-delà de la connectivité fibre en proposant un certain nombre de services adaptés aux besoins des professionnels, a souligné Olivier de la Clergerie, directeur général de LDLC au cours d’un entretien qu’il nous a accordé. Je pense notamment à ses fonctions de stockage NAS, de restauration de données, de pare-feu, de réseau privé virtuel… Autant d’éléments qui correspondent bien à notre métier de revendeur informatique et sur lesquels LDLC a toute légitimité pour conseiller et accompagner les clients. »

Pour LDLC, c’est donc l’opportunité d’étendre son catalogue avec une offre taillée pour sa clientèle pro, constituée essentiellement d’indépendants, et de petites et de moyennes entreprises. « Une offre tout compris, parfaitement adaptée aux besoins des pros », comme le proclame son communiqué. « On est convaincu que c’est un bon produit, avec un positionnement attractif, différenciant et à fort potentiel de développement », ajoute Olivier de la Clergerie.

De son côté, Jaguar Network, la filiale B2B d’Iliad (maison-mère de Free), était intéressé par la force de frappe de LDLC.pro et de son réseau de boutiques. LDLC.pro a représenté 162,3 M€ de chiffre d’affaires sur son dernier exercice et les boutiques près de 70 M€. D’où des discussions très en amont pour pouvoir annoncer un partenariat dès le lancement de l’offre.