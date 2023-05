Après une première moitié d’année très difficile et jusqu’à près de 25% de recul de ses ventes au second trimestre, LDLC a limité les dégats avec des baisses respectives de 10,7% et 10,9% aux 3ème et 4ème trimestres. Sur l’ensemble de son exercice 2022-2023, le distributeur de produits high-tech enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 567,4 M€, à comparer à 684,9 M€ un an plus tôt, soit une baisse de 17,2%.

Pour le groupe, ces performances décevantes s’expliquent par le taux d’équipement élevé des ménages et des entreprises après les achats massifs de la période Covid, auxquels s’ajoutent les facteurs exogènes du contexte actuel (inflation et hausse des prix de l’énergie, notamment), qui poussent les clients à différer leurs achats.

Le recul est particulièrement marqué sur l’activité BtoC avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 381,4 M€ contre 477,6 M€ sur le précédent exercice. Si les activités online ont particulièrement souffert (-27,1%), le développement du réseau de boutiques (20 ouvertures sur l’exercice) lui permet de terminer l’exercice sur une petite croissance de 0,5% avec 121,2 M€ de revenus. Le BtoB ressort lui à 172,5 millions d’euros en recul de 11,4%.

« Malgré un contexte de court terme défavorable, nous avons mis à profit cet exercice pour consolider nos fondamentaux à travers le renforcement de notre notoriété, de notre maillage territorial et de nos capacités logistiques avec le nouveau centre de St-Quentin-Fallavier. Nous avons également annoncé l’acquisition du Groupe A.C.T.I. MAC afin de consolider notre positionnement dans le BtoB qui est un levier de croissance important », souligne dans un communiqué Olivier de la Clergerie, le Directeur général du Groupe LDLC.

Le groupe s’attend ainsi à une reprise progressive sur l’exercice en cours pour renouer avec une légère croissance à périmètre constant. « Nous abordons l’exercice 2023-2024 avec confiance, détermination et sommes sereins dans notre capacité à saisir et profiter de la reprise de nos marchés, dès qu’elle se confirmera », déclare Olivier de la Clergerie.