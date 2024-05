xAI, la société d’IA créée par Elon Musk en juillet 2023, a levé 6 milliards de dollars, renforçant son capital pour s’imposer parmi les ténors du marché de l’IA générative. Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity, Prince Alwaleed Bin Talal et Kingdom Holding sont les principaux investisseurs de ce cycle de financement de série B.

Ce nouveau tour de table fait grimper la valorisation d’xAI à 24 milliards de dollars. Elle était précédemment de 18 milliards de dollars a indiqué Elon Musk sur le réseau social X. C’est encore bien loin de la valorisation d’OpenAI, évaluée à plus de 80 milliards de dollars début 2024. Mais cela dépasse celle d’Anthropic, soutenue par Amazon et Google, valorisée 15 milliards de dollars, après son dernier financement en février dernier.

« Les fonds du cycle seront utilisés pour commercialiser les premiers produits de xAI, construire une infrastructure avancée et accélérer la recherche et le développement de technologies futures », a précisé l’entreprise dans un billet de blog.

xAI a sorti son premier chatbot baptisé Grok-1 en novembre 2023. Le modèle a été mis à jour en avril dernier en version 1.5 avec une plus grande fenêtre contextuelle (128.000 jetons) et des capacités multimodales dans sa version 1.5V.

Elon Musk a récemment déclaré aux investisseurs que xAI prévoyait de construire un supercalculateur pour alimenter la prochaine version de de Grok, a rapporté The Information le week-end dernier. Le projet pourrait être mené en partenariat avec Oracle avec l’ambition de construire le plus grand cluster GPU existant. En début d’année, le milliardaire avait estimé que 100 000 puces Nvidia H100 serait nécessaire pour la création du modèle Grok-3.

La levée massive peut donner l’opportunité à Elon Musk de prendre sa revanche sur OpenAI, dont il a été l’un des co-fondateurs mais qu’il a quitté bien avant le succès phénoménal de ChatGPT. Et de chercher à rivaliser avec les géants Microsoft, Google et Meta. Ses autres sociétés Tesla, SpaceX et X lui apportent un atout supplémentaire avec des montagnes de données à exploiter pour alimenter ses modèles.