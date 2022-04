Elon Musk dévoile son jeu. Après être devenu début avril le premier actionnaire de Twitter en prenant 9% du capital, le milliardaire propose d’acheter 100% du réseau social en numéraire au prix de 54,20 dollars par action, ce qui valorise l’entreprise 43,4 milliards de dollars. Un luxe que peut se permettre l’homme le plus riche du monde selon Forbes, avec une fortune qui s’élève à plus de 270 milliards de dollars.

Dans un courrier envoyé au conseil d’administration de Twitter et transmis au gendarme boursier (la SEC), Elon Musk expose plus clairement ses vues : « J’ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel à être la plate-forme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne. »

« Je réalise maintenant que l’entreprise ne prospérera ni ne servira cet impératif sociétal dans sa forme actuelle », poursuit le milliardaire, qui estime nécessaire pour cela de sortir l’entreprise de la bourse.

Elon Musk ajoute : « Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrais reconsidérer ma position en tant qu’actionnaire », faisant ainsi planer la menace d’une vente de ses titres qui conduirait à une chute de l’action.

« Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le déverrouiller », promet-il en guise de conclusion.

Twitter a confirmé dans un communiqué avoir reçu « l’offre non sollicitée et non contraignante d’Elon Musk ». « Le conseil d’administration de Twitter examinera attentivement la proposition pour déterminer la ligne de conduite qu’il estime être dans le meilleur intérêt de la société et de tous les actionnaires de Twitter », a précisé le groupe. Pas sûr qu’il ouvre si facilement la porte à un homme déterminé à renverser la table.