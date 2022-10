Le patron de Tesla et SpaceX prévoirait de licencier 75% des employé·e·s de Twitter si son offre d’achat du réseau social Twitter se concrétise. Cette information provient du quotidien américain Washington Post qui a eu vent d’une réduction possible des effectifs à 2.000 personnes au lieu des 7.500 à l’heure actuelle. Elon Musk estimerait indispensable d’en passer par cette mesure drastique pour atteindre un milliard d’abonné·e·s à Twitter, soit au moins quatre fois plus qu’aujourd’hui.

Lors de son offre d’achat en avril dernier, le milliardaire avait pourtant assuré que la rentabilité du réseau social n’était pas sa priorité et qu’il voulait défendre la liberté d’expression avec une modération plus souple des contenus, tandis que les employé·e·s de Twitter veulent au contraire plus d’encadrement, notamment afin de limiter les propos haineux, la désinformation et le spam.

Pour l’heure, Elon Musk attend l’accord d’un consortium de banques afin d’obtenir un prêt de 12,5 milliards de dollars qui lui permettrait de finaliser la transaction d’acquisition. Après des mois d’âpre bataille juridique, la finalisation de l’achat est prévue pour le 28 octobre. Le conflit entre Elon Musk et le personnel de Twitter ne ferait alors que commencer.