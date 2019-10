La jeune pousse spécialisée dans la gestion des services multicloud Aviatrix Systems a levé 40 millions de dollars au cours d’un tour de table mené par Charles River Ventures (CRV) qui avait déjà investi dans la société. Formation 8, Ignition Partners et Liberty Global Ventures ont également participé à l’opération. Depuis sa création, Aviatrix a récolté plus de 76 millions de dollars de financements.

La startup, qui a soufflé ses cinq bougies, utilisera ce nouveau capital pour augmenter ses effectifs notamment en matière de vente, de développement de produits, de marketing et de support client, ainsi que son channel.

La société basée à Santa Clara fournit une suite de services de réseau et de sécurité pour les environnements cloud d’entreprise. La boîte à outils fonctionne sur toutes les principales plateformes IaaS, ce qui permet aux entreprises qui utilisent plusieurs clouds de centraliser les opérations de gestion dans une seule interface au lieu d’administrer chaque déploiement séparément.

« Les entreprises et les propriétaires d’applications exigent des équipes de réseau et de sécurité qu’elles fournissent sur le cloud le même niveau de résilience, de performances, de fonctionnalités et de sécurité que sur site », affirme dans un communiqué le président et CEO (et ex. directeur général de la BU Networking & Security de VMware), Steve Mullaney (photo). « Les concepts de base d’AWS et des autres clouds publics ne fournissent pas aux entreprises les outils nécessaires pour accomplir cela, ce qui occasionne beaucoup de difficultés pour le service informatique qui passe au cloud. Aviatrix lui confère une architecture permettant de fournir un ensemble commun de services de réseau, de sécurité et d’exploitation sur un ou plusieurs clouds publics. »