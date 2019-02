Le spécialiste de la surveillance des performances applicatives LogicMonitor a profité de la réunion de son conseil consultatif, qui réunit ses principaux partenaires fournisseurs de services, pour annoncer le lancement d’un programme de partenariat. Le premier depuis l’existence de la société.

Le réseau de partenaires de la firme de Santa Barbara regroupe revendeurs, intégrateurs et fournisseurs de services gérés. L’étendue de ce channel n’est pas dévoilée. Le programme englobe la collaboration de l’éditeur en matière de vente et de marketing, des programmes de formation et de certification, des gestionnaires de partenaires dédiés et une procédure d’enregistrement automatique des transactions. Il comporte trois niveaux – Bronze, Silver et Gold – basés sur des seuils de revenus. Rien de révolutionnaire donc, la firme de Santa Barbara compte surtout sur sa plateforme SaaS, qui supporte plus de 1.200 technologies au travers d’un tableau de bord unique, et sur des rémunérations intéressantes pour se démarquer de ses concurrents et recruter de nouveaux partenaires. La société a pris conscience de l’importance du channel et souhaite désormais l’étoffer.

« Nos partenaires ont été essentiels à notre succès aux États-Unis et à l’étranger. Nous sommes donc ravis de leur proposer un programme de partenariat officiel pour les aider à tirer parti du marché de 47 milliards de dollars de produits d’infrastructure informatique pour le cloud », affirme dans un communiqué Mark Banfield, directeur Revenue Officer deLogicMonitor. Il assure que les partenaires seront à la même enseigne que les commerciaux maison. « Avec le LogicMonitor Partner Network, nous donnons à nos partenaires l’accès à la même formation et aux mêmes ressources que nos équipes de vente internes, afin de favoriser le succès mutuel et la satisfaction de la clientèle. »

Nos confrères de CRN ont recueilli l’avis de quelques partenaires de la société. Les avis sont positifs. « Ils sont très rentables et très souples. Nous avons pu mettre en place un environnement de test très rapidement », a ainsi témoigné l’un de ces partenaires. « Leur outil est très rentable en raison de la façon dont il détecte les périphériques et définit les paramètres par défaut correctement. » Un autre partenaire de LogicMonitor a expliqué que le nouveau programme était « une étape importante dans la maturité du channel ».