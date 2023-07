Le contexte macro dégradé n’a pas empêché les champions français des services numériques de très bien performer en 2022. Comme le rapporte le cabinet d’études PAC, le marché national dans son ensemble a bénéficié d’une croissance de 6,6%, sa meilleure performance depuis la période qui a précédé la crise de 2008. Mais les acteurs du top 10 ont fait bien mieux avec une croissance de 10,9%.

Dans le trio de tête, Capgemini, le leader incontesté du marché, voit ses revenus progresser de 12%. Il le doit selon PAC au succès de ses offres IT et OT de bout en bout, et à un positionnement bien établi sur les marchés très porteurs comme la transformation vers le cloud, la data, la sécurité ou encore la durabilité.

Sopra conforte sa seconde place grâce à sa stratégie de grands comptes efficace mais se contente d’une croissance à un chiffre de 9%. Certaines activités comme l’édition de logiciels ont un peu souffert explique PAC.

Accenture enregistre la meilleure progression du top 10 avec une croissance de 23%, qui lui permet de remonter sur la troisième marche du podium. L’entreprise a bouclé une année exceptionnelle grâce aux activités réalisées avec les hyperscalers et autres géants du cloud mais aussi avec des opérations de croissance externe en France (Linkbynet en 2021 et AFD.Tech en 2022).

Sur le reste du top 10, on note aussi la forte progression de CGI (+16%) à la 6ème place, aidé par les acquisitions d’Umanis et Harwell, ainsi que de Neurones (+14%), qui intègre ainsi le top à la 9ème place. Dernier du classement, DXC risque lui d’en sortir alors qu’il est le seul en décroissance (-4%).

Pour 2023, PAC s’attend à un ralentissement de la croissance du marché. Le cabinet note toutefois que le numérique est bien moins sujet aux restrictions budgétaires que ne l’était l’informatique par le passé. Le principal frein est et restera celui des pénuries de ressources.