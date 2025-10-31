Koesio franchit une nouvelle étape dans sa stratégie visant à « devenir le guichet unique du numérique pour les PME en Europe ». Le groupe drômois réalise sa plus grande opération de croissance externe à l’international en prenant une participation majoritaire à hauteur de 70% dans son homologue espagnol Solitium.

Fondée en 2005 à Madrid, Solitium a grandi comme Koesio en consolidant les acteurs locaux et en se focalisant dans le domaine des services IT, logiciels et solutions d’impression. Depuis 2019, le groupe était détenu majoritairement par ProA Capital qui a piloté sa croissance à travers plus de 40 acquisitions. L’entreprise a ainsi développé un réseau avec des implantations dans plus de 60 villes à travers l’Espagne.

Solitium emploie désormais 1.400 collaborateurs et revendique près de 50.000 clients PME. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 264 M€ en 2024 et vise les 285 M€ en 2025. Elle a également diversifié son offre avec un portefeuille incluant informatique, cybersécurité, logiciels, cloud, impression 3D, impression professionnelle et services managés.

Grâce à cette acquisition, Koesio fait un bond dans sa stratégie de développement. Ses effectifs passent de 3.100 à plus de 4.500 collaborateurs. Le chiffre d’affaires global en 2024 avoisine les 1,5 Md€ en additionnant les 1,2 Md€ de Koesio et les 264 M€ de Solitium.

Dans un contexte de fort attentisme sur le marché français, Koesio consolide sa position sur le marché européen des services numériques en s’imposant comme un acteur de premier plan en Espagne. En intégrant Solitium, le groupe comte désormais 230 agences en France, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne.

Le dirigeant de Solitium Rafael Martín conserve la direction opérationnelle de l’entreprise et continuera de piloter la croissance en lien avec les équipes françaises.

Piéric Brenier, Président-Fondateur de Koesio, explique dans un communiqué que l’objectif n’est pas de « faire un Koesio en Espagne » mais de soutenir le développement de Solitium. Il fait part aussi de son souhait d’étendre les activités au Portugal.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Sur le point dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires, Koesio prépare l’entrée d’un fonds minoritaire
Koesio vient de lancer les procédures de recherche d’un partenaire financier intéressé par le rachat de 20% à 25% de son capital. Alors que le groupe s’apprête à franchir le cap du milliard d’euros de...

Koesio cède ses activités grands comptes pour se concentrer sur les PME
À partir du 1er avril, la branche corporate de Koesio se détachera du groupe pour (re)devenir indépendante. Les deux entreprises qui la constituent, Koesio Corporate IT (l’ex-Quadria, renforcé d’une partie de Noeva) et sa filiale...

Aviti se rebaptise Koesio Corporate Technologies
Le processus d’intégration d’Aviti dans le groupe Koesio franchit une nouvelle étape avec l’annonce de son changement de nom commercial et de dénomination sociale. L’intégrateur devient ainsi Koesio Corporate Technologies. Aviti a rejoint le groupe...

Ce que Koesio compte faire d’Actual Invest
Suite à l’annonce de l’acquisition d’Actual Invest par Koesio, son directeur général Gilles Perrot a répondu aux questions de Channelnews. Décryptage. Channelnews : Groupe de 185 personnes réalisant 84 M€ de chiffre d’affaires annuel, Actual Invest...