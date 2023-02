Le spécialiste de la sauvegarde de données en mode Saas annonce qu’il a été retenu en décembre dernier dans le catalogue de l’UGAP via le marché multi-éditeurs SCC. Deux licences de sauvegarde de données sont ainsi proposées aux acheteurs publics : Kiwi Cloud certifiée ISO 27001 et Kiwi Santé certifiée HDS. L’éditeur précise dans un communiqué que de nombreuses mairies, communautés de communes et syndicats intercommunaux faisaient déjà appel à ses services pour l’externalisation de leurs données sensibles sur ses plateformes mais que ce référencement marque un tournant stratégique dans notre développement auprès des acteurs publics.