Les pourparlers de fusion entre le fabricant japonais de puces Kioxia (ex-Toshiba Memory) et la société californienne de stockage Western Digital se concrétisent, d’après Kyodo News.

Citant une source anonyme, l’agence de presse japonaise précise que les deux sociétés envisagent bien de mettre en commun leurs unités de production et de vente. Comme précédemment révélé par l’agence de presse Reuters, Kioxia détiendrait la majorité de la société issue de la fusion.

La société issue de la fusion pourrait rivaliser avec Samsung dans le domaine des mémoires flash NAND, selon le cabinet d’analyse Trendforce. Au premier trimestre 2023, Samsung détenait 34% des parts de ce marché, Kioxia en détenait 21,5%, SK Group 15,3%, et Western Digital 15,2%. Une fusion entre Kioxia et Western Digital donnerait à l’entreprise combinée une part de marché de 36,8%, en supposant que la consolidation de la capacité de production ne réduise pas la production totale.

Des négociations précédentes entre les deux entreprises avaient échoué en août 2021, notamment à cause de l’incertitude à obtenir l’approbation du gouvernement japonais. En revanche, Western Digital et Kioxia ont conclu un accord sur 20 ans pour développer des mémoires flash au sein de l’usine de Yokkaichi, la plus grande usine de semi-conducteurs du Japon. CRN rappelle qu’elles ont récemment dévoilé une nouvelle technologie de mémoire flash 3D qui, selon elles, réduit les coûts grâce à de nouveaux processus et à une nouvelle architecture.