Des négociations sur une éventuelle fusion entre l’américain Western Digital et le fabricant japonais de puces-mémoires Kioxia (ex Toshiba Memory) auraient été relancées ces dernières semaines, selon l’agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. De précédentes discussions entre les deux groupes en 2021 s’étaient soldées par un échec, notamment à cause de l’incertitude à obtenir l’approbation du gouvernement japonais. La forme du nouvel accord n’aurait pas encore été déterminée à ce stade mais la volonté serait de fusionner en une seule société cotée en bourse.

Les deux groupes sont partenaires depuis les années 2000 dans les semi-conducteurs. Ils ont inauguré en octobre dernier une nouvelle usine commune de mémoire flash 3D au Japon pour laquelle ils ont investi 7 milliards de dollars. Une fusion feraient d’eux le nouveau leader mondial de la mémoire Flash Nand devant Samsung, qui détient environ 30% de parts de marché et les autres grands concurrents que sont SK Hynix, Micron et Intel.

En avril 2021, Western Digital s’était associé à Micron pour essayer d’acquérir Kioxia pour 30 Md$ puis plus tard dans l’année avait préparé une offre de 20 Md$ pour reprendre seul les activités Nand flash du japonais, encore détenu à 40% par Toshiba. Le contexte actuel de forte baisse de la demande de puces mémoire ainsi que la volonté de l’administration américaine de déplacer leur production loin de la Chine pourraient favoriser la conclusion d’un accord. Mais reste encore à obtenir le feu vert du gouvernement japonais.