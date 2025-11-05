Le groupe Keyrus cède son activité ‘Agence Digitale’ à l’ESN Datasolution, pure-player du e-commerce et de la gestion de référentiels de données, « pour se recentrer sur les services data et l’IA ». L’activité ‘Agence Digitale’ génère environ 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’opération s’accompagne de la mise en place d’un partenariat stratégique entre les deux entreprises : « Datasolution devient le partenaire de référence pour les projets digitaux émanant des clients de Keyrus. En retour, Keyrus se positionne comme le partenaire privilégié de Datasolution pour tous les projets liés à la data et à l’intelligence artificielle. Cette complémentarité permet aux deux groupes d’offrir une couverture élargie à leur portefeuille clients respectif », souligne le communiqué.

Sur la trentaine de consultant·e·s de l’activité digitale, la moitié est basée à Lyon et doit rejoindre les effectifs lyonnais de Datasolution. Les autres collaborateur·rice·s rejoindront les sites de Datasolution à Paris, Bordeaux et Toulouse.