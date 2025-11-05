Le groupe Keyrus cède son activité ‘Agence Digitale’ à l’ESN Datasolution, pure-player du e-commerce et de la gestion de référentiels de données, « pour se recentrer sur les services data et l’IA ». L’activité ‘Agence Digitale’ génère environ 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’opération s’accompagne de la mise en place d’un partenariat stratégique entre les deux entreprises : « Datasolution devient le partenaire de référence pour les projets digitaux émanant des clients de Keyrus. En retour, Keyrus se positionne comme le partenaire privilégié de Datasolution pour tous les projets liés à la data et à l’intelligence artificielle. Cette complémentarité permet aux deux groupes d’offrir une couverture élargie à leur portefeuille clients respectif », souligne le communiqué.

Sur la trentaine de consultant·e·s de l’activité digitale, la moitié est basée à Lyon et doit rejoindre les effectifs lyonnais de Datasolution. Les autres collaborateur·rice·s rejoindront les sites de Datasolution à Paris, Bordeaux et Toulouse.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Après le télétravail, le retour sur site suscite une vague de nouvelles solutions chez Cisco
Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.  Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe...

Keyrus et ITS Integra – Une alliance durable qui évolue
Un nouvel élan pour le partenariat entre Keyrus et ITS Integra A une époque marquée par la vitesse du changement, il convient de souligner les relations qui durent.  L’histoire entre Keyrus, spécialiste international du conseil...

Les compromissions de données ont augmenté de 171% en 2020 selon Canalys
« Prioriser la cybersécurité et investir dans l’élargissement de la protection, la détection et les mesures d’intervention ou être confronté à une catastrophe », tel est le choix proposé par l’analyste en chef de Canalys, Matthew Ball. Selon la dernière analyse du cabinet, c’est la dure réalité à...

Cloud : Microsoft se rapproche d’AWS selon Synergy Research
Comme il fallait s’y attendre les dépenses des entreprises consacrées au Cloud ont  fortement progressé au quatrième trimestre, dopées notamment par la crise sanitaire.  Selon Synergy Research, elles se sont élevées à un peu plus de 37 milliards de dollars, soit 4 milliards de...

Keyrus prend une participation majoritaire dans la société de conseil américaine RunAsCloud
Keyrus vient de prendre une participation majoritaire dans RunAsCloud, un acteur du conseil en stratégie cloud aux États-Unis. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Cette prise de participation permet à la société de...