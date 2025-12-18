Katun annonce l’extension de son partenariat stratégique de distribution avec MyQ, une plateforme de gestion d’impression de premier plan.Dans le cadre de l’élargissement de son portefeuille de solutions, Katun propose désormais les solutions de gestion d’impression MyQ à ses partenaires revendeurs aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique (EMEA) et en Amérique latine. Cette expansion mondiale offre aux revendeurs un accès simplifié à l’une des solutions les plus fiables du secteur pour une gestion d’impression sécurisée, efficace et durable. Katun est devenu distributeur agréé de MyQ aux États-Unis en juillet 2025, en Amérique latine en octobre 2025 et dans la région EMEA en décembre 2025.

La plateforme intuitive MyQ simplifie la gestion de l’impression grâce à des fonctionnalités telles que l’authentification sécurisée, les panneaux d’appareils personnalisés, la numérisation avancée et l’automatisation des flux de travail, aidant ainsi les entreprises à gagner en efficacité, à rester conformes et à protéger leurs données. Grâce à la prise en charge multiconstructeurs, Katun rend MyQ accessible et adaptable à divers environnements de revendeurs.

« Le partenariat entre Katun et MyQ renforce notre engagement à fournir des solutions efficaces qui apportent une valeur ajoutée à nos partenaires revendeurs et à leurs clients », a déclaré Tony Ko, vice-président Hardware and Business Solutions chez Katun. « MyQ rationalise la gestion, renforce la sécurité et améliore l’expérience utilisateur. Nous sommes fiers d’étendre sa disponibilité sur les principaux marchés mondiaux. »

« Nous sommes ravis de voir notre partenariat avec Katun continuer à se développer à l’échelle mondiale après un démarrage en force aux États-Unis et en Amérique latine », a déclaré Andrius Keblas, directeur du marketing chez MyQ. « Notre expansion dans la région EMEA est une étape logique qui renforce notre engagement commun à fournir des solutions de gestion d’impression sécurisées, efficaces et conviviales. Nous sommes impatients de travailler avec Katun et d’aider les entreprises à tirer parti de MyQ grâce à ce partenariat. »

