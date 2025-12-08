Katun   a récemment participé à la conférence TWAIN Converge: Pratiques Commerciales et Conférence des Développeurs. Organisée à Safety Harbor, en Floride, la conférence a rassemblé des experts mondiaux de la robotique et de l’intelligence de la capture de données pour des discussions sur les technologies émergentes, les pratiques commerciales innovantes et le développement d’applications.

Dans le cadre de sa participation, Katun a fourni une imprimante multifonction Arivia ainsi qu’une documentation technique détaillée pour soutenir la formation du robot de réapprovisionnement de bureau doté d’une intelligence artificielle Crickets. Le système intégré a fait l’objet d’une démonstration publique pour la première fois au cours de la conférence. Le programme comprenait également des tables rondes portant sur les principaux défis du secteur et offrant des conseils pratiques aux professionnels du développement commercial. Parallèlement, un hackathon sur les applications de capture en cloud a permis aux ingénieurs de collaborer à l’élaboration de solutions de nouvelle génération.

« Nous sommes fiers d’avoir participé à la conférence TWAIN Converge : Business Practices & Developer Conference et de contribuer à son esprit d’innovation et de collaboration », a déclaré Chenyi Chiu, PDG de Katun. « La démonstration de l’intégration de notre technologie Arivia MFP avec des plateformes émergentes pilotées par l’IA, comme le robot de réapprovisionnement Crickets, met en évidence la polyvalence et la conception orientée vers l’avenir de nos produits et solutions. »

 » En s’associant à TWAIN, Katun positionne Arivia comme une machine à normes ouvertes qui peut participer à un écosystème IoT, robotique et IA beaucoup plus large « , a déclaré Kevin Neal, directeur exécutif du groupe de travail TWAIN. « Cette évolution vers l’interopérabilité est ce qui permet aux ISV, aux revendeurs et aux développeurs de solutions de monétiser rapidement des applications personnalisées qui différencient leurs produits, génèrent des marges bénéficiaires plus élevées et offrent une compatibilité avec le cloud par défaut plutôt que par exception. »

