McAfee a annoncé la nomination de Kathleen Curry, ancienne directrice des ventes chez Apple, en tant que senior vice-présidente Global Enterprise Channels, OEM & Strategic Alliances. L’éditeur précise dans un communiqué que l’arrivée de Kathleen Curry au sein de l’équipe de direction « souligne l’engagement continu de McAfee envers son réseau de partenaires et de programme de distribution à l’échelle internationale ».

La nouvelle responsable channel aura pour mission de définir la vision stratégique de l’organisation mondiale des canaux de distribution multi-niveaux de McAfee, et de garantir une mise sur le marché transparente et productive. Sous sa direction, l’éditeur devra continuer à fournir et à développer des solutions personnalisées pour les partenaires en rassemblant les équipes de distribution, d’opérations, d’alliances et OEM. Kathleen Curry jouera un rôle clé dans le développement des initiatives du programme de partenariat de McAfee en ligne avec les besoins de travail à distance.

« L’expérience de Kathleen dans la conduite d’initiatives de transformation de la téléphonie mobile arrive à un moment opportun. En effet, les méthodes de travail évoluent vers davantage de télétravail, et la vente se digitalise de plus en plus », affirme dans le communiqué Ken McCray, responsable des ventes et des opérations pour les Etats-Unis chez l’éditeur. « Nous sommes ravis d’accueillir Kathleen dans l’équipe et nous sommes impatients de pouvoir bénéficier de ses 20 années d’expérience dans le domaine de la distribution au sein de grandes entreprises du secteur informatique ».

Diplômée en marketing de l’université de Santa Clara en Californie, Kathleen Curry a débuté en 1995 chez Oracle une carrière tournée vers le channel et la vente. Avant de rejoindre McAfee, elle a notamment officié chez BMC Software, Cisco, Expanets, Motorola Solutions, NCR et Apple, où elle a travaillé pendant plus de cinq ans.

« Je me réjouis de l’opportunité qui m’est donnée de diriger les équipes Partenaires, et je suis ravie de pouvoir rejoindre McAfee à un moment aussi crucial de sa croissance, a déclaré Kathleen Curry. Je suis très attachée à la construction de nouvelles relations et à l’alignement du canal de distribution afin d’offrir une valeur sans précédent aux partenaires et aux clients ».