Face à une demande plus versatile, Juniper Networks va réduire ses effectifs. Dans un document transmis à la SEC, le spécialiste américain des réseaux sécurisés a annoncé le licenciement de 440 employés, soit près de 5% de son effectif mondial. Ces suppressions s’inscrivent dans le cadre d’un plan de restructuration dont les charges sont estimées à 59 millions de dollars.

L’entreprise indique que le plan résulte « d’un examen des objectifs commerciaux et vise à se concentrer sur le réalignement des ressources et des investissements dans des opportunités de croissance à long terme. »

« La société estime que le plan lui permettra en outre de continuer à gérer prudemment ses dépenses d’exploitation afin d’améliorer sa marge opérationnelle », précise-t-elle.

Juniper a vu sa croissance ralentir au second trimestre, avec un chiffre d’affaires en progression d’une année sur l’autre de 13% contre 17% au premier. L’activité entreprise, devenue la plus importante en 2022, reste très solide avec une progression de 38%. En revanche l’activité avec les fournisseurs de services patine, en hausse de seulement 0,6% à 473 M$ et le cloud recule de 6% à 311 M$.

« Bien que nous soyons actuellement confrontés à une faiblesse des commandes à court terme de notre Cloud et, dans une moindre mesure, de nos clients fournisseurs de services, nous restons confiants dans notre capacité à générer une croissance à long terme basée sur la dynamique continue de l’entreprise », avait commenté alors le PDG Rami Rahim.

Face à ces évolutions contrastées, le plan de restructuration doit permettre de renforcer les investissements dans les solutions d’entreprises, notamment celles à base d’IA du portefeuille Mist AI également en forte progression (+63% à 371 M$), et à soutenir la reprise de l’activité cloud.

Le fournisseur n’a pas détaillé quelles équipes seraient concernées par les suppressions de poste mais déclaré s’attendre à ce que les licenciements soient « pratiquement terminés » d’ici la fin du premier trimestre 2024.

Juniper n’est pas le seul spécialiste des réseaux à restructurer ses activités. Cisco, Fortinet, et Ericsson ont également annoncé des suppressions de postes.