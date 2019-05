Jean Louis Bouchard n’est pas resté longtemps seul à la tête d’Econocom dont il avait repris les rênes en novembre dernier après 8 mois de gestion malheureuse par son fils Robert. Le fondateur du groupe vient en effet d’appeler auprès de lui Julie Verlingue. Promue directrice générale adjointe elle assurera conjointement avec lui la direction opérationnelle et établira la feuille de route d’Econocom.

Âgée de 38 ans, Julie Verlingue a rejoint le groupe en mars 2018 en tant que directrice exécutive et directrice générale en charge de l’international, qui regroupe 3.000 collaborateurs dans 17 pays et pèse la moitié du chiffre d’affaires. Depuis le mois de novembre, elle avait également la responsabilité de l’activité Technology Management & Financing.

Avant de rejoindre Econocom, Julie Verlingue était directrice associée chez McKinsey & Company. Basée au bureau de Paris du cabinet depuis 2006, elle accompagnait les clients – notamment dans le secteur des services financiers – dans leurs programmes de transformation et dans le développement de leurs axes stratégiques. De 2015 à 2018, elle dirigeait également les activités de recrutement du bureau français, et avait pris en charge les initiatives du cabinet en matière de diversité et d’inclusion.

Julie Verlingue est diplômée de l’ESSEC et de l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg.

« Je travaille étroitement avec Julie depuis plusieurs mois, période au cours de laquelle j’ai pu apprécier ses atouts et son engagement dans la gestion de situations complexes, sa capacité à attirer des talents mais également à fédérer autour d’elle et promouvoir des collaborateurs ayant une grande expérience du groupe. Cette nomination est une excellente nouvelle pour le groupe. Julie a toute ma confiance, ainsi que celle des équipes qu’elle a dirigées et qu’elle dirige désormais », commente Jean Louis Bouchard dans un communiqué.

Ce dernier, qui vient de fêter son 77ème anniversaire aurait-il enfin trouvé quelqu’un à qui céder les commandes de l’ESN bruxelloise ?