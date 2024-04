L’intégrateur spécialisé dans les solutions de gestion de données annonce la nomination de Joël Thouvenin au poste de Directeur général de Stordata. Cette évolution de la gouvernance s’inscrit dans le prolongement du lancement du nouveau plan stratégique de l’entreprise, de l’entrée au capital d’Elyan et du départ en retraite de Marc Michel, co-fondateur et précédent Directeur général.

Joël Thouvenin a débuté sa carrière comme gestionnaire de compte chez Bull avant de rejoindre Storedata, dont il a été le Directeur commercial ces 20 dernières années. Au coté du Président du groupe Olivier Teichman, il sera chargé de mettre en application la stratégie de croissance de l’entreprise, d’accroitre ses parts de marchés sur ses offres historiques, de lancer de nouvelles lignes de service, de faire évoluer l’organisation et d’accélérer le développement des activités du groupe à l’international.

« Je suis ravi de relever ce nouveau challenge et d’accompagner l’entreprise dans cette nouvelle étape qui va nous permettre d’offrir toujours plus de qualité de service à nos clients pour les accompagner dans leur transformation numérique », commente-t-il dans un communiqué.

« Depuis plus de vingt ans, Joël s’est fortement investi pour nous permettre de connaitre chaque année une croissance régulière et maitrisée. Sa parfaite connaissance de l’entreprise, de ses équipes, de ses partenaires et de nos clients va lui permettre de mener à bien sa nouvelle mission », ajoute Olivier Teichman.

C’est donc le choix de la continuité qui prévaut, alors que Storedata fête cette année son 35e anniversaire.