L’éditeur de solutions de gestion de bien et de services IT annonce la promotion Français Abdel El Bachtany à la direction avant-vente Europe du Sud (y compris le Moyen-Orient et l’Afrique). Il succède à Vincent Peulvey, promu directeur des ventes France en mars dernier. Il aura pour mission d’encadrer et de piloter l’équipe avant-vente d’Ivanti sur la région, en support des commerciaux et du réseau de partenaires. Ex-ingénieur solutions senior France et Sud EMEA de Heat Software, il était ingénieur avant-vente France et Sud EMEA depuis la fusion entre Landesk et Heat Software en 2017.