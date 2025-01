Réinventer le format de l’événement tout en conservant son ADN business, communautaire et festif. Telle était la feuille de route que s’était assigné RX, l’organisateur du salon IT Partners, qui avait annoncé en mars dernier son déménagement à la Défense Arena, après quinze années au Parc Disneyland Paris. À moins de deux semaines de l’ouverture de la 19e édition, Jean-François Sol Dourdin, son directeur, revient sur les raisons de ce déménagement et dévoile les principales évolutions de ce salon BtoB dédié à la distribution IT.

Jean-François Sol Dourdin rappelle que le parc Disney ne permettait plus au salon de répondre à ses enjeux de croissance. Plus grande salle de spectacle indoor en Europe, La Défense Arena offre une capacité d’accueil doublée – avec, comme à Disney, la mise à disposition d’espaces privatifs et d’espaces différenciés –, mais surtout de nouvelles potentialités en termes d’animation et de prestations. L’organisateur de salon se mue ainsi pour l’occasion en organisateur de spectacle avec, pour la première fois, un concert privé, en l’occurrence cette année de l’artiste Mika.

La migration à La Défense Arena s’accompagne cependant de certaines contraintes techniques pour les exposants, comme celle de renoncer à leurs stands sur-mesure. Ce qui a pu occasionner des surcoûts dans un certain nombre de cas.

Au-delà de l’aspect festif, l’édition 2025 mettra l’accent sur le contenu avec des espaces de prise de parole comme le nouvel espace « Talk to Channel » qui accueillera des tables rondes et des ateliers. L’organisateur s’appuiera sur les équipements audiovisuels exceptionnels de la salle pour diffuser des informations pratiques et des interviews en temps réel.

Autre évolution majeure, qui ne doit pour le coup rien à la configuration des lieux : RX a souhaité cette année gagner en qualité sur les contacts générés en appliquant une modération plus stricte des demandes de badges – 20 % des inscriptions ont ainsi été refusées – et en mettant en œuvre une nouvelle plateforme facilitant la mise en relation des visiteurs et des exposants.

Alors que l’édition 2024 avait accueilli plus de 7000 visiteurs et 285 exposants, cette année Jean-François Sol Dourdin annonce la participation de 280 exposants (sur une surface proche de 9.000 m2 bruts), avec des marques prestigieuses comme Sage, Ingram Micro ou HP. Le directeur du salon se réjouit au passage que la part du visitorat issu des régions soit comparable à celle des autres années.

À noter qu’alors que le salon ouvrira ses portes le 5 février, les demandes de badge ne pourront pas se faire au-delà du 3 février et aucun badge ne sera délivré sur site.