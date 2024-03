Cela restera comme la grosse annonce de l’édition 2024 : après quinze années de présence à Disney Paris, le salon IT Partners va quitter le parc de loisirs de Marne-La-Vallée-Chessy, pour rejoindre la Paris La Défense Arena en 2025. Son organisateur, Jean-François Sol Dourdin, directeur de division chez RX France l’a confirmé ce matin lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a livré quelques éléments d’explication. Il a notamment évoqué une croissance bridée liée au manque d’espace disponible et des contraintes logistiques allant en se renforçant chez Disney.

Concernant le premier point, c’était évident cette année : les 9.200 m2 d’espace disponible étaient entièrement occupés et l’affluence était telle qu’on a frôlé la congestion la première journée. Un manque d’espace qui commence à entraver la croissance du salon, comme l’a souligné Jean-François Sol Dourdin. Alors que la demande était orientée à la hausse, l’organisateur a dû se résoudre à limiter le nombre d’exposants à un étiage proche de celui de l’année dernière, faute de place.

Le second point est plus flou. Jean-François Sol Dourdin a parlé de manque de visibilité, de travaux en cours et à venir incompatibles avec le salon, de complexification du montage et démontage des stands… Toujours est-il qu’après 18 mois de réflexion et de prospective, l’organisateur a pris la décision en juillet dernier d’investir la Paris La Défense Arena.

Un lieu qui permettra de respecter l’ADN du salon, selon Jean-François Sol Dourdin. ADN qu’il résume par le triptyque : « Business, communauté et moment festif ». « Plus grande salle de spectacle d’Europe, la Paris La Défense Arena permettra de libérer le potentiel de croissance du salon et d’enrichir sa proposition de valeur en renforçant sa dimension immersive », a-t-il ajouté.

Pressé de livrer plus de détails sur l’organisation de l’édition 2025 de l’événement et son contenu festif, Jean-François Sol Dourdin s’en est tenu là, arguant que le projet ne sera officiellement lancé qu’en mai prochain. Ne pouvant se permettre d’inquiéter son visitorat, dont le nombre et la qualité font le succès du salon, il préfère attendre que le projet mûrisse avant de communiquer plus avant.

Seule certitude, IT Partners reviendra à la saisonnalité de ses débuts : l’édition 2025 se tiendra les 5 et 6 février prochain.