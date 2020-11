L’intégrateur et opérateur de services marseillais annonce la reprise au 1er octobre de son homologue Odéolis dans le cadre d’un plan de cession. Spécialisée dans les services de déploiement et d’assistance pour le compte de grands clients tels que la Française des jeux ou Bimedia (équipement des buralistes), la société faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis mars 2019, convertie en redressement judiciaire en mai dernier.

Ses difficultés étaient nées de la perte de deux clients majeurs en 2017, qui avait plombé ses comptes en 2018 et 2019. Au moment de la reprise, Odéolis réalisait 11 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif de 70 collaborateurs. Mais, en 2017, elle affichait encore 32,7 M€ avec un effectif de plus de 300 personnes.

Pour Interway, qui reprend la quasi-totalité (62 personnes) de l’effectif d’Odéolis, cette opération est l’opportunité de renforcer sensiblement ses capacités d’intervention terrain (pour la maintenance, le support et l’exploitation d’infrastructures), alors qu’il a signé plusieurs nouveaux clients au cours des derniers mois. Interway revendique à ce jour une centaine de personnes en charge du déploiement et de la maintenance dans toute la France.

Interway, qui comptera 680 collaborateurs à la fin de l’année, vise ainsi 64 M€ de chiffre d’affaires en 2021, contre 48 M€ attendus en 2020 (soit autant qu’en 2019 mais en retrait de 4 M€ par rapport à ses prévisions initiales).

Interway était en compétition avec trois autres candidats pour la reprise d’Odéolis : 5com (Docteur Ordinateur), l’ancien PDG de la société, Grégoire de la Horie, et Infodis. « La différence s’est faite sur le projet, explique Patrick Benoît, PDG d’Interway. Le tribunal de commerce de Paris a jugé favorablement le fait que nous avions déjà réalisé une opération de ce type en 2010 en intégrant avec succès l’activité retail d’Eryma Services ; que nous reprenions les salariés d’Odéolis au sein d’Interway et non au sein d’une structure ad hoc ; et qu’Interway avait la préférence des salariés et des clients… »

Outre Eryma Services, Interway a également racheté SIS en 2017 (85 personnes) et InStore Solution en 2019 (17 personnes). La première était spécialisée dans les services de support et d’exploitation tandis que la seconde, qui poursuit son existence en tant que filiale, est spécialisée dans la conception, le développement, le déploiement et le maintien de solutions d’affichage dynamique et de mobilier interactif.

Interway revendique un parc d’environ 300 clients à l’échelle nationale (en majorité dans le secteur du retail) auxquels il fournit des services d’intégration, de déploiement, d’exploitation, de support & de maintenance autour de leurs infrastructures numériques (serveurs, terminaux point de vente, équipements réseaux, réseaux télécoms, réseaux Wifi, bornes interactives, etc.). L’un de ses derniers projets emblématiques a été le déploiement et la gestion du réseau SD-Wan des quelque 1.500 restaurants Mc Donalds.