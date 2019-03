Après SIS en 2017, la société de services informatiques marseillaise annonce une nouvelle opération de croissance externe. Elle vient de jeter son dévolu sur In Store Solution, une société de 17 personnes spécialisée dans la conception, le développement, le déploiement et le maintient de solutions d’affichage dynamique et de mobilier interactif (bornes, dalles et tables tactiles, écrans de merchandizing, balisage électronique…). In Store Solution réalise 6,2 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, principalement auprès d’une clientèle d’enseignes de distribution, qu’elle accompagne dans leurs projets de parcours client connecté, de génération de trafic, de digitalisation des points de vente… La société revendique plus de 10.000 écrans et players installés.

L’activité affichage dynamique d’In Store Solution vient compléter l’offre de digitalisation des points de vente d’Interway, déjà constitué de solutions technologiques et de services dans la monétique, les réseaux, la sécurité, le Wifi et l’analyse de données. Interway entend également mettre à profit l’expertise d’In Store Solution pour se diversifier, notamment dans le domaine de la santé. In Store Solution permet enfin à Interway d’accélérer sa croissance en la mettant en situation d’atteindre les 52 M€ de chiffre d’affaires en 2019 (contre 44 M€ en 2018 et 39 M€ en 2017). Interway s’est fixé 75 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022.

Désormais filiale à 100% d’Interway, In Store Solution g arde néanmoins son autonomie. Ses dirigeants-fondateurs Raphaël Cambier et Stéphanie Berret, sont reconduits dans leurs fonctions, et la société demeure dans ses locaux d’Ennevelin, près de Lille.