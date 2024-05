L’intégrateur américain Insight annonce l’acquisition d’Infocenter, un important partenaire ServiceNow de niveau Elite. Créé en 2017, Infocenter compte 575 experts ServiceNow et a réalisé un chiffre d’affaires de 124,5 millions de dollars sur son dernier exercice selon la base Latka. La société été distinguée en 2024 comme partenaire de conseil et de mise en œuvre ServiceNow de l’année pour la région Amériques. A travers cette opération, dont le montant n’est pas divulgué, Insight entend renforcer son lien partenarial avec ServiceNow et son portefeuille de solutions d’automatisation.

Certifié sur l’ensemble de la plateforme ServiceNow, Infocenter accompagne les organisations dans la modernisation de leurs processus et de leurs systèmes commerciaux. Son équipe mondiale de livraison est basée à Charlotte en Caroline du Nord, renforcée par des groupes d’experts, notamment au Royaume-Uni et en Inde.

« Grâce à l’expertise approfondie d’Infocenter sur ServiceNow, nous serons mieux placés que jamais pour fournir des solutions d’automatisation de flux de travail intelligentes de pointe, alimentées par l’IA, afin de créer des expériences unifiées et de fournir des informations précieuses à nos clients », a commenté Joyce Mullen, PDG d’Insight dans un communiqué.

« Insight se concentre sur la fourniture d’un accès efficace à la technologie et la simplification de la modernisation. Cela correspond parfaitement à notre mission d’aider les entreprises à planifier, créer et gérer ServiceNow, en offrant aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs des méthodes de travail plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces », complète Michael Vadini, PDG d’Infocenter.

Alors que ServiceNow reste l’une des grandes plateformes à la croissance la plus rapide (+26% en 2023 et plus de 10 milliards de dollars de revenus attendus en 2024), les pure players comme Infocenter sont des cibles convoitées. Une opportunité d’autant plus attrayante pour Insight que les revenus récurrents d’infocenter représentent la majeure partie de son chiffre d’affaires. Insight table par ailleurs sur une demande forte des clients en matière d’automatisation des processus, avec un marché estimé à 220 milliards de dollars d’ici 2025.