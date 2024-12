Ingram Micro a annoncé la suppression de 850 postes, dans le cadre d’initiatives de restructurations qui seront finalisées d’ici la fin du premier trimestre 2025. Ce plan représente une réduction de 3,5% de ses effectifs mondiaux, d’un peu plus de 24.000 employés en début d’année.

« Ces changements visent à améliorer l’efficacité organisationnelle et à renforcer les capacités de service client afin de mieux positionner l’entreprise pour une croissance durable à long terme », a commenté le distributeur informatique dans un court communiqué. « Conformément aux pratiques standard de l’entreprise, Ingram Micro s’engage à fournir un soutien à tous les associés touchés par ces actions », a précisé l’entreprise.

L’annonce intervient alors que la société a fait son retour en bourse fin octobre. Les résultats du troisième trimestre, publiés le mois dernier, étaient plutôt ternes avec une baisse de 1,4% des ventes nettes à 11,8 Md$ et un bénéfice net de 77 M$ contre 86,7 M$ un an plus tôt.

Les ventes nettes avaient déjà fortement décliné sur les derniers exercices passant de 54,4 Md$ en 2021 à 48 Md$ en 2023. Comme les autres entreprises du secteur de la distribution de technologies, Ingram Micro est par ailleurs confrontée à des pressions sur les marges et à une augmentation des coûts opérationnels, pouvant expliquer de telles restructurations.

Ingram Micro avait déjà supprimé plusieurs centaines de postes en 2023 invoquant « les conditions difficiles du marché ».