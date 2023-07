Ingram Micro est le tout dernier distributeur informatique à annoncer des licenciements, juste après le plan de départs volontaires de TD Synnex. La société dont le siège se trouve à Irvine, en Californie, invoque « les conditions difficiles du marché ».

« Ingram Micro a annoncé quelques changements au sein de l’équipe. Ces changements ont été effectués en raison de l’évolution des conditions du marché mondial et local. Nous sommes conscients que ces changements sont importants pour les personnes concernées. Nous continuerons d’investir dans le développement de nos équipes afin de nous adapter aux opportunités du marché et d’offrir la meilleure expérience possible à nos partenaires de distribution », déclare un porte-parole d’Ingram Micro dans un communiqué.

La direction ne révèle pas le nombre de personnes licenciées ni les services touchés.

Selon le site web de suivi des licenciements thelayoff.com, 200 à 300 employé·e·s sont concerné·e·s. La plupart occupent des postes de management.