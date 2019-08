Infor, qui après avoir bénéficié d’un investissement de 1,5 milliard de dollars accordé par ses investisseurs Koch Equity Development et Golden Gate Capital s’apprête à entrer en bourse, annonce « une transition planifiée de son leadership ».

Charles Phillips, qui depuis 2010 occupe le poste de CEO, abandonne celui-ci au directeur financier de l’entreprise, Kevin Samuelson (photo), et prend la présidence du conseil d’administration.

Kevin Samuelson, qui rejoint également le conseil d’administration est l’un des dirigeants les plus anciens d’Infor, où il s’est notamment occupé de fusions et d’acquisitions avant de prendre en charge les finances. « Kevin Samuelson a joué un rôle déterminant dans les acquisitions stratégiques d’Infor, contribuant à faire passer la société de 35 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel à 3 milliards de dollars, ainsi qu’à la recherche de partenaires d’investissement durables. Kevin Samuelson a également été activement impliqué dans un large éventail d’activités opérationnelles et commerciales d’Infor et a joué un rôle clé dans plusieurs des récents succès importants de l’entreprise », précise un communiqué de l’éditeur new yorkais de solutions de gestion d’entreprise.

Le document insiste également sur le rôle déterminant joué par son prédécesseur, lequel se concentrera désormais sur le développement de stratégies, les relations avec les clients et les nouvelles acquisitions. « Sous la direction de Charles Phillips, qui a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans la conception et le développement de produits au cours des cinq dernières années, Infor a connu une croissance et une expansion sans précédent. Charles Phillips, ainsi que Kevin Samuelson et Soma Somasundaram (président et directeur de la technologie), ont joué un rôle crucial dans la supervision et la mise au point de la gamme de produits Infor actuelle et dans le passage de la société au cloud », peut-on lire. « Nous avons été témoins du leadership transformateur et du dévouement sans faille que Charles a apportés à la migration de la société vers le cloud au cours de son mandat. Nous sommes reconnaissants pour le leadership de Charles au cours des neuf dernières années et nous nous réjouissons que l’organisation continue de bénéficier de sa vision et de son expertise dans son nouveau rôle de président », ajoute David Dominik, CEO de Golden Gate Capital (qui a réalisé son premier investissement dans Infor en 2002).

« Je suis extrêmement fier des réalisations de l’équipe au cours de mon mandat. Le moment est venu de faire évoluer notre leadership exécutif tout en continuant de stimuler l’innovation dans l’industrie. Kevin est un leader talentueux et j’ai hâte de travailler avec lui et notre équipe expérimentée en tant que président. Je suis convaincu que Kevin et son équipe de direction amèneront Infor au prochain niveau de croissance, mettront en œuvre avec succès notre stratégie commerciale et profiteront des opportunités de marché à venir », assure de son côté Charles Philips.

Infor a procédé par ailleurs à plusieurs aménagements au sein de son management. Soma Somasundaram, qui travaille pour la société depuis plus de deux décennies,assumera la nouvelle fonction de président en charge des produits, tout en conservant son poste actuel de CTO. Le comptable en chef, Jay Hopkins, est promu directeur financier. Le vice-président exécutif des région EMEA et APAC, Cormac Watters est nommé de son côté directeur général, responsable des marchés internationaux. Enfin, le vice-président directeur de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de l’unité commerciale GT Nexus, Rod Johnson, est promu directeur général, responsable des Amériques.