Contrôlé depuis 2017 par la holding qui détenait environ 70% des parts de l’éditeur, Infor vient de tomber totalement dans l’escarcelle de Koch Industries. Le conglomérat de Wichita (Kansas) vient en effet de racheter la totalité des parts appartenant à Golden Gate Capital, le fonds qui a permis la création de l’éditeur il y a 18 ans. Les conditions financières de l’opération réalisée par Koch Equity Development, le bras financier de la holding, ne sont pas dévoilées mais d’après Bloomberg, elles valorisent l’éditeur d’applications métiers à environ 11 milliards de dollars (13 milliards de dollars si on y inclut les actions préférentielles).

Cette acquisition constitue une surprise pour Wall Street qui s’attendait en réalité à une introduction en bourse cette année. Elle est une étape de plus de la montée en puissance de Koch Industries, plutôt actif jusqu’à présent dans l’industrie (pétrole, chimie, énergie, pâte à papier, textile…), dans le secteur IT. Le conglomérat rannonce d’ailleurs avoir réalisé au cours des six dernières années plus de 26 milliards de dollars d’investissements liés aux technologies de l’information au cours des six dernières années. Son premier investissement de 2 milliards de dollars dans Infor remonte à 2017, il avait été complété par un nouvel apport de 1,5 milliard de dollars en 2019. cette dernière injection de fonds avait été marquée par le départ du CEO d’Infor, Charles Phillips, dont le siège est désormais occupé par l’ancien directeur financier, Kevin Samuelson.

On notera par ailleurs que Koch Industries a été l’un des principaux clients de l’éditeur, déployant ses solutions au niveau de ses différentes activités, que ce soit en matière de gestion d’entreprise intégrée, de RH, de Supply Chain, de gestion des équipements ou encore de gestion financière.

« Cette acquisition apporte à Koch de nouvelles capacités clefs et lui permet d’accélérer sa transformation digitale, tout en fournissant à Infor les ressources et connaissances industrielles nécessaires pour continuer à développer son expertise en matière de logiciels et répondre ainsi aux enjeux critiques d’entreprises opérant notamment dans les secteurs de la fabrication, du retail ou encore de la distribution », indique un communiqué d’Infor.

De plus, la plateforme de l’éditeur dédiée au secteur de la santé, ainsi que ses solutions d’interopérabilité, viennent renforcer les compétences de Koch Industries dans ce domaine. Précisons que les entreprises du conglomérat sont déjà engagées en matière de santé, notamment dans la fabrication d’appareils connectés, d’opérations de purification de produits médicaux ou encore de fournitures hospitalières.

Désormais filiale à part entière de Koch Industries, Infor continuera d’opérer sous sa propre équipe de direction basée au siège social à New York. La société génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,2 milliards de dollars et revendique plus de 68.000 clients dans le monde entier.