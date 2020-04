HPE a abandonné ses objectifs financiers pour l’ensemble de son exercice 2020 en raison de l’incertitude liée à la pandémie de coronavirus. « HPE n’est pas en mesure de prédire dans quelle mesure la pandémie mondiale de Covid-19 pourrait avoir un impact négatif sur ses opérations commerciales, ses performances financières et ses résultats d’exploitation », explique le constructeur dans un document déposé à la Securities and Exchange Commission. « En raison du niveau accru d’incertitude survenu depuis la date de l’annonce des résultats (le 3 mars), HPE a déterminé qu’il était nécessaire de retirer ses directives financières précédemment publiées. HPE a un bilan et un profil de liquidité solides. »

Dans le même document, l’entreprise annonce l’arrêt de ses rachats d’actions et précise qu’elle fournira plus d’informations à la fin du mois de mai, lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.

Au cours du premier trimestre, la firme de San Jose (elle a quitté Palo Alto l’an dernier) a vu son chiffre d’affaires reculer de 8% à 6,95 milliards de dollars. Une baisse alors essentiellement due à une situation macroéconomique sous pression et aux pénuries de composants qui ont pesé sur les ventes. HPE avait alors réduit de 300 millions de dollars ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l’année en invoquant des contraintes d’approvisionnement dues spécifiquement à l’épidémie de coronavirus, et annoncé un chiffre d’affaires trimestriel inférieur aux prévisions, provoquant une chute de 5% du titre dans les échanges après-bourse.

L’abandon de ces objectifs intervient moins de deux semaines après une décision similaire de Dell Technologies et de sa filiale VMware.