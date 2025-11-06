Moins d’un an après avoir officiellement démarré ses opérations en France, Object First revendique déjà 140 partenaires en France, parmi lesquels des acteurs tels que Antemeta, Axians, By The Way, CFI, G0t0, Inmac-WStore, Insight, Monaco Digital ou SCC. Et le recrutement devrait continuer au même rythme dans les prochains mois, l’entreprise ayant de fortes ambitions de croissance. L’entreprise a également contractualisé avec deux grossistes : TD Synnex (fin 2024) et Arrow (juillet 2025).

Object First, c’est un nouveau fournisseur d’appliances de stockage créé il y a trois ans par les fondateurs de Veeam, qui joue la carte de l’immuabilité absolue des données. L’entreprise se présente en effet comme le seul acteur à l’heure actuelle capable de garantir que les données sauvegardées sur ses solutions resteront totalement inaltérées, même en cas de cyberattaque.

Son approche : personne ne peut accéder aux données, pas même le client. Seul Object First a le pouvoir d’effacer les données dans le cadre d’une procédure nécessitant la mise en présence d’au moins deux représentants du client et deux représentants d’Object First.

Baptisée Ootbi (pour out of the box immuability), la solution ne fonctionne pour l’heure qu’en complément de l’offre de sauvegarde de Veeam, avec laquelle elle est intimement liée. Fourni en format 2U avec une capacité de 20 To dans sa version de base, le boitier s’installe en local en 15 minutes sans intervention humaine et se pilote depuis la console Veeam. Outre sa simplicité, Object First met également la vélocité de sa restauration, qui garantit une reprise rapide – « parmi les meilleures du marché » – en cas de besoin.

Les boitiers peuvent atteindre jusqu’à 432 To de capacité et il est possible de constituer des clusters (jusqu’à 7 Po de capacité) voire des réseaux de clusters. À l’inverse, une version mini de 8 To de capacité est annoncée pour le début 2026.

À noter également qu’un modèle souscription vient d’être annoncé et qu’une console dédiée pour les fournisseurs de services infogérés est attendue pour le début 2026. Sa disponibilité marquera le début d’une campagne importante de recrutement de fournisseurs de services infogérés.

Le déploiement des opérations a été confiée à Daniel Fried, qui a rejoint l’entreprise en tant que sénior vice-président Europe en octobre 2024, et le développement du channel à Hugo Carillon. Tous les deux sont d’ex-Veeam.