Object First, spécialiste du stockage de données pour les sauvegardes Veeam, est désormais intégré au catalogue de TD Synnex France. La startup étasunienne, qui a été créée en 2021 par les fondateurs de Veeam, propose la gamme d’appliances Ootbi (Out-of-the-Box-Immutability). Ses systèmes de stockage (de 64, 128 et 192 To par nœud) sont basés sur la technologie objet et visent à rendre les sauvegardes inviolables, avec une protection fiable contre les ransomwares et les pertes de données.

Pour le grossiste, la solution se distingue par sa simplicité d’utilisation, son intégration directe avec Veeam et sa performance élevée. Elle est désormais disponible exclusivement pour ses partenaires de distribution en France.

« Cette collaboration renforce notre offre globale de protection des données, en s’appuyant sur Veeam, leader de la gestion des données, Wasabi, expert en stockage objet dans le cloud, et désormais Object First, spécialiste du stockage de sauvegarde On-Prem. TD Synnex apporte une réponse complète et cohérente aux défis actuels de la gestion des données », commente dans un communiqué Pascal Murciano, Président de TD Synnex France et Europe de Sud.

Object First poursuit pour sa part son implantation en Europe après avoir noué des accords avec des intégrateurs (Bechtle, Camcom et Gruppo 3C) et étendu son réseau de distribution (notamment avec Ingram Micro en Allemagne et V-Valley en Italie).

« Nous sommes ravis de nous associer à TD Synnex France pour introduire Ootbi sur le marché français », déclare Pete Hannah, vice-président des ventes pour l’Europe de l’Ouest d’Object First. « Grâce à l’immutabilité intégrée et à l’intégration transparente de Veeam, Ootbi offre une protection ultime contre les ransomwares et autres cyber-menaces. Ensemble, nous aidons les entreprises françaises à sécuriser leur actif le plus précieux – leurs données – sans compromettre la facilité d’utilisation ou les performances ».