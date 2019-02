Afin d’accompagner son développement en France et à l’international, Ikoula a lancé tout récemment un programme d’affiliation mondial visant à développer un réseau de revendeurs et distributeurs, ouvert à une grande variété de partenaires incluant les entreprises clientes mais aussi des VARs ou encore des ESN. A travers ce programme, l’hébergeur promet aux affiliés de gagner jusqu’à 8% de commissions récurrentes grâce aux commandes Ikoula passées via leur propre réseau.

La firme de Boulogne-Billancourt a par ailleurs enrichi son offre de serveurs dédiés Power et Xtreme avec de nouvelles références destinées aux professionnels. Ces serveurs sont dotés des derniers processeurs Silver et Gold d’Intel.

Enfin, Ikoula annonce de nouvelles instances spécialisées en CPU ou en RAM, dédiées respectivement au calcul et au Big Data. D’autres instances incluant cette fois-ci des applications préinstallées ont également rejoint le catalogue de produits de la société.

Toutes ces nouveautés seront présentées les 13 & 14 mars prochains au salon IT Partners qui se tiendra à Marne La Vallée.