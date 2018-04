A l’occasion de son 20ème anniversaire, Ikoula se dote d’une nouvelle identité visuelle accompagnée de la devise « We host with care » (« Nous hébergeons avec soin »). L’hébergeur informatique annonce par ailleurs le lancement d’une nouvelle offre, dont le nom sera dévoilé prochainement. Celle-ci permettra aux clients de bénéficier du cloud public Cloud Ikoula One sur site. « Ainsi, les entreprises profitent de tous les avantages et des ressources du cloud public d’Ikoula, tout en conservant la totale maîtrise de leur infrastructure », indique un communiqué de la société.

Ikoula va par ailleurs fusionner ses trois divisions, IES (Ikoula Enterprise Services, services d’infogérance), Express (hébergement mutualisé ou dédié) et EX10 (plateforme cloud en marque blanche), en une seule entité. « Les modes de consommation ont évolué. Aujourd’hui, les entreprises veulent pouvoir rapidement commander et payer leurs produits en ligne et bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour des projets plus complexes. La fusion des trois divisions vise à améliorer l’expérience utilisateur qui trouvera chez Ikoula une réponse à chacun des besoins – de la location de serveurs aux services d’infogérance », explique la société de Boulogne-Billancourt.

Ikoula, qui emploie à ce jour une soixantaine de personnes dont 50 en France, indique par ailleurs qu’elle envisage de recruter massivement au cours des prochaines années, en doublant le nombre des salariés tous les deux ans, afin de soutenir sa croissance sur tous ses marchés.

L’hébergeur possède ses propres datacenters en France (Reims et Laon) ainsi que deux filiales, aux Pays-Bas et en Espagne. Il possède des points de présence sur 3 continents (Asie, États-Unis et Europe) et compte étendre son réseau à 12 points de présence dans le monde d’ici cinq ans. Ikoula revendique à ce jour 25.000 clients répartis dans 62 pays.