IBM va fusionner ses entités Global Technology services (GTS) et Global Business services (GBS) dans une nouvelle structure baptisée tout simplement IBM Services. C’est ce que nous apprend The Register qui a eu sous les yeux un document interne de Big Blue. « A l’ère de l’entreprise cognitive, alors que les architectures d’entreprise et technologiques fusionnent, nos clients comprennent que leurs succès dépendent largement de la manière dont ils capitalisent sur l’intelligence exponentielle alimentée par les technologies omniprésentes », indique le document transmis aux salariés concernés. « Plus que jamais, les clients ont besoin d’un partenaire de confiance pouvant fournir du conseil en stratégie, en affaires et en innovation ainsi que des réalisations incomparables. » Le document précise qu’« IBM Services peut accroître la sensibilisation des clients aux immenses talents que GBS et GTS apportent à ses engagements ». Big Blue affirme également qu’il possède « les professionnels de l’informatique et du conseil aux entreprises les plus qualifiés, innovants et axés sur les résultats du monde. »

Comme le constatent nos confrères, la firme d’Armonk n’évoque pas la vaste réorganisation de la division GTS annoncée aux cadres supérieurs la semaine dernière. Réorganisation qui prévoit notamment, dans le cadre d’un « redéploiement productif » d’un tiers des effectifs, le non-remplacement de 10.100 postes (1.700 aux Etats-Unis et 8.400 dans le reste du monde). Le document n’évoque pas non plus un éventuel ajustement des effectifs qui pourrait résulter de la fusion.