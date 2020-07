IBM a publié ses résultats pour trimestre clos le 30 juin. La chiffre d’affaires est en baisse de 5,4% d’une année sur l’autre à 18,12 milliards de dollars. C’est le deuxième trimestre consécutif de baisse du chiffre d’affaires. C’est toutefois mieux que les 17,72 milliards de dollars anticipés par les analystes.

« IBM ressent l’impact des mesures d’austérité que ses clients, en particulier les petites entreprises, mettent en œuvre pour économiser de l’argent même si le nombre de […] clients qui cherchent à adopter le cloud hybride et l’intelligence artificielle, suggère une forte croissance à venir, a expliqué Jim Kavanaugh, directeur financier d’IBM lors de la conférence téléphonique avec les analystes. De nombreux clients ont continué à retarder les projets, à reporter les achats et à privilégier les dépenses d’exploitation (opex) par rapport aux dépenses d’investissement ».

Dans ce contexte d’opex roi, son activité cloud a enregistré une croissance de 30% à 6,3 milliards de dollars (en partie grâce à Red Hat dont c’était le dernier trimestre de contribution inorganique, l’éditeur fêter son premier anniversaire au sein d’IBM). Le cloud hybride a généré plus de 23 milliards de dollars de revenus au cours des 12 derniers mois, a indiqué IBM.

Les clients recherchent de plus en plus des environnements informatiques interopérables, constitués d’une infrastructure sur site et de clouds privés et publics – dans la plupart des cas provenant de plusieurs fournisseurs, a déclaré Arvind Krishna, qui a remplacé Ginni Rometty en tant que PDG le 6 avril. Un besoin qu’IBM adresse principalement avec Red Hat OpenShift. Red Hat offre un énorme avantage sur ce front avec l’incorporation des conteneurs et Kubernetes », a ajouté le PDG.

« Le cloud hybride, les technologies de transformation numérique et les solutions qui aident à lutter contre les restrictions et les retours sur le lieu de travail ont tous été très performants, mais tout ce qui nécessite des CapEx ou des paiements à long terme a un effet négatif sur la pandémie », a-t-il déclaré. « Il est probable que la reprise économique sera plus longue à venir que ce que nous aurions pu espérer en mars », a-t-il complété.

L’activité Cloud et logiciels cognitifs, qui comprend Red Hat, est en hausse de 3% à 5,75 milliards de dollars de revenus. Le chiffre d’affaires de Red Hat s’est établi à 1,09 milliard de dollars, en hausse de 17%. IBM s’est réjoui des synergies entre les deux sociétés, qui ont alimenté la croissance de l’un et de l’autre.

Les revenus de l’activité Global Technology Services (qui comprend les services d’infrastructure et de cloud et les services de support technologique) sont en baisse de près de 8% à 6,32 milliards de dollars. Le ralentissement des secteurs du commerce de détail, de la construction automobile, des biens de consommation et du transport a pesé dans la balance.

Les revenus de l’activité Global Business Services (qui inclut le conseil, la gestion des applications et les services autour des services de gestion de process d’entreprise) sont en baisse de 7% à 3,9 milliards de dollars, en raison du déclin de la gestion des applications et du conseil.

L’activité Systèmes (qui inclut les matériels et les systèmes d’exploitation) est en hausse de 6% à 1,9 milliard de dollars. Les systèmes Z sont en hausse de 69% et les systèmes de stockage sont en hausse de 2%.

L’activité financement mondial (financement et ventes d’équipement d’occasion) est en baisse de 25% à 265 millions de dollars.

Le bénéfice net de la société, qui s’est élevé à 1,36 milliard de dollars, est en baisse de 46%. Cependant, la société a amélioré ses marges brutes dans trois de ses cinq divisions (GBS, systèmes et financement). La marge bénéficiaire brute totale a atteint 48%, contre 45,1% au premier trimestre et 47% au deuxième trimestre 2019.