Pour accélérer sa transition vers le cloud hybride (une opportunité estimée par elle à 1 billion de dollars ou mille milliards de dollars), sa stratégie de croissance et celle de l’activité Managed Infrastructure Services, IBM va se séparer de celle-ci. C’est ce que révèle le CEO de la société Arvind Krishna dans un communiqué.

La future société, provisoirement appelée NewCo, devrait se concentrera sur la fourniture de services d’infrastructure gérés. La séparation devrait se clôturer à la fin de 2021 et se concrétiser par une scission libre d’impôt de l’entité qui deviendra une société indépendante.

« Je suis convaincu que c’est la bonne décision et que notre avenir collectif s’en dégage. Je suis enthousiasmé par le chemin à parcourir et par l’énorme valeur que nous allons créer en ayant deux entreprises concentrées sur ce qu’elles font de mieux. Cela profitera à nos clients, employés et actionnaires et placera IBM et NewCo sur une trajectoire de croissance améliorée », affirme le dirigeant.

Actuellement les services représentent plus de 60% du chiffre d’affaires de Big Blue. Lorsque l’activité Managed Infrastructure Services sera indépendante, le portefeuille de logiciels et de solutions représentera la majorité des revenus de la société estime Arvind Krishna.

L’unité, qui appartient aujourd’hui à la division Global Technology Services d’IBM, deviendrait le plus grand fournisseur de services d’infrastructures gérés au monde, avec après de 19 milliards de dollars de revenus annuels, soit deux fois la taille de son concurrent le plus proche. Elle disposera de 90.000 collaborateurs travaillant pour 4.600 clients (dont plus de 75% des entreprises du classement Fortune 100) dans 115 pays et avec un carnet de commandes de 60 milliards de dollars.

Selon le CEO, en tant qu’entreprise autonome, NewCo sera en mesure de construire un modèle opérationnel plus efficace axé sur l’excellence de la prestation de services et conçu pour offrir la prochaine génération de services d’infrastructure gérés transformationnels. Elle aura également une plus grande liberté pour forger des partenariats et des alliances dans l’espace des services d’infrastructure gérés, ce qui lui ouvrira de nouvelles opportunités de croissance.

NewCo restera le partenaire privilégié d’IBM pour tout ce qui touche aux infrastructures. De son côté, l’activité Technology Support Services (TSS) du segment GTS restera partie intégrante de Big Blue.

Le chiffre d’affaires d’IBM Global Technology Services a reculé de 3,7% à 27,36 millions de dollars en 2019. Au cours du dernier trimestre, il a baissé de 5% à 6,3 milliards de dollars.