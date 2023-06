IBM annonce la signature d’un accord pour l’acquisition d’Aglya SAS. Fondé en 2013 et basé à Paris, ce cabinet de conseil informatique est spécialisé en Cloud, DevOps et Sécurité. Son expertise se concentre sur les plateformes cloud public, avec plus de 100 certifications Amazon Web Services (AWS) et Azure. Aglya est aussi partenaire de conseil « advanced » d’AWS. Avec cette acquisition, IBM entend ainsi étendre l’expertise Cloud d’IBM Consulting pour les clients français et élargir son portefeuille de services hybrides multicloud. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

« Agyla SAS apporte des capacités importantes dans les services d’ingénierie Cloud public ainsi qu’une expertise locale essentielle pour répondre aux besoins de transformation dans le domaine du Cloud en France », commente dans un communiqué Alex Bauer, Directeur Général d’IBM Consulting en France. « Avec cette acquisition, IBM Consulting pourra mieux servir ses clients locaux et proposer des services de bout en bout pour construire, déployer et exécuter des transformations numériques à grande échelle basées sur du Cloud hybride. »

Aglya adresse principalement une clientèle de grands comptes publics et privés. Le cabinet de conseil dit accompagner la moitié des entreprises du CAC 40 dans leurs projets de migration vers le cloud. Ses références incluent Veolia, SNCF, Accor et la Société Générale.

« Les clients s’efforcent de transformer leur système d’information avec le Cloud hybride et recherchent une performance opérationnelle accrue », souligne Raphaël Haïk, fondateur et PDG d’Agyla. « Notre expertise dans les technologies de Cloud public associée à l’expérience d’IBM dans le Cloud hybride ne font que renforcer notre position de partenaire de référence pour apporter cette valeur ajoutée essentielle à nos clients ».



Le rachat d’Aglya marque la sixième acquisition d’IBM depuis le début de l’année. Depuis qu’Arvind Krishna a pris les commandes du groupe en 2020, IBM a acquis plus de 30 entreprises pour renforcer ses capacités en matière de Cloud hybride et d‘IA. Sur la partie purement conseil, IBM Consulting a mis la main sur BoxBoat, Nordcloud, Neudesic, SXiQ et Taos.