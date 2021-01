IBM a acquis 7Summits, un cabinet de conseil Salesforce. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués. « 7Summits fait partie d’une stratégie d’investissement plus large d’IBM dans les services et les partenariats écosystémiques pour permettre les transformations numériques de nos clients grâce au cloud hybride et à l’IA », explique dans un communiqué Mark Foster, vice-président senior en charge des services IBM. « Salesforce joue un rôle essentiel dans la transformation des processus du cycle de vie des clients, des salariés et des partenaires avec des flux de travail intelligents qui accélèrent les résultats commerciaux. »

Fondée en 2009, basée à Milwaukee dans l’Etat du Wisconsin 7Summits va rejoindre l’entité IBM Global Business Services, s’intégrant dans son activité Salesforce à forte croissance. Cette acquisition renforcera les capacités de conseil en stratégie, de conception et de développement d’applications d’IBM sur la plateforme Salesforce.

7Summits compte parmi ses clients Snowflake, l’université de Harvard, Boomi, Mitsubishi Electric ou encore Tenable.

Big Blue indique qu’au cours des trois prochaines années, sa division Global Business Services va étendre considérablement ses recrutements, la formation des salariés et les certifications pour prendre en charge les principaux domaines de croissance de Salesforce, notamment Tableau, Mulesoft et Velocity.