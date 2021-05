IBM poursuit ses investissements dans l’écosystème Salesforce. Après le rachat en janvier de l’Américain 7Summits, Big Blue va en effet acquérir Waeg, l’un des principaux partenaires de conseil Salesforce en Europe. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Basé à Bruxelles, Waeg est présent en France (Paris et Lyon) ainsi qu’aux Pays-Bas (Amsterdam), au Danemark (Copenhagen), en Irlande (Dublin), au Portugal (Lisbonne) et en Pologne (Varsovie).

« Salesforce continue de jouer un rôle essentiel dans les transformations numériques des entreprises qui s’adaptent aux conditions créées par la pandémie. La confiance est la nouvelle devise de l’engagement des clients et de l’emploi, et chaque point de contact est une opportunité de personnaliser la relation », commente dans un communiqué Mark Foster, Senior Vice President, IBM Services and Global Business Services. « La force de Waeg dans les services de conseil Salesforce sera essentielle pour créer des flux de travail intelligents qui permettent à nos clients de suivre le rythme des besoins et des attentes changeants des clients et des employés. »

« La croissance de Waeg repose sur la simple notion d’aider nos clients à gérer avec succès les demandes des clients en constante évolution », affirme de son côté Chris Timmerman, cofondateur et associé directeur de Waeg. « En joignant nos forces à IBM, nous sommes ravis de tirer parti de nos capacités Salesforce communes pour accélérer cette croissance à travers l’Europe. »

Fondé en 2014, Waeg fournit une gamme complète de services de conseil Salesforce, depuis le conseil en stratégie numérique jusqu’aux services gérés, en passant par le commerce interentreprises, l’automatisation du marketing et la conception de l’expérience client et la mise en œuvre. Présent dans tous les secteurs, le cabinet belge a par ailleurs une expertise approfondie dans la fabrication, la santé et les sciences de la vie. Avec plus de 400 certifications Salesforce, il détient des distinctions d’experts dans le programme Navigator de Salesforce dans les domaines de la fabrication, de Pardot, et de Salesforce B2B Commerce.

A la clôture de l’acquisition, prévue ce trimestre, Waeg rejoindra l’activité Salesforce d’IBM au sein de l’entité Global Business Services

Au cours des derniers mois, la firme d’Armonk a réalisé une série d’acquisitions (Nordcloud, 7Summits, Taos, Expertus et Truqua) pour renforcer ses compétences et élargir ses offres en matière de cloud hybride et d’intelligence artificielle.