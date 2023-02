Big Blue va abandonner sa marque de stockage dans le cloud. « IBM Storage est en train de réimaginer son portefeuille et d’aligner ses offres sur les besoins de ses clients. Nous fournirons plus d’informations à ce sujet dans les semaines à venir », déclare IBM, quant à l’avenir incertain de la marque Spectrum, sa technologie de stockage en mode SaaS créée en 2015.

Pour rappel, la gamme Spectrum d’IBM comprend actuellement : IBM Spectrum Control pour la surveillance et l’analyse ; IBM Spectrum Copy Data Management pour l’automatisation des processus de gestion des copies dans les centres de données ; IBM Spectrum Protect pour la résilience des données ; IBM Spectrum Protect Plus pour la protection des charges de travail et des conteneurs virtuels et SaaS ; IBM Spectrum Archive pour le stockage sur bande ; IBM Spectrum Sentinel pour la détection et la récupération des attaques de ransomware ; IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud pour répliquer ou migrer les données entre les clouds publics et sur site ; IBM Spectrum Fusion pour le stockage et la protection des données en mode conteneur ; BM Spectrum Discover pour simplifier les données pour l’IA ; IBM Spectrum Scale pour les services de données de nouvelle génération ; IBM Spectrum Conductor pour la gestion des services d’application utilisant des ressources partagées ; IBM Spectrum Symphony pour la gestion des applications distribuées à forte intensité de données ; IBM Spectrum LFS Suites pour la gestion des charges de travail de calcul à haute performance et IBM Spectrum MPI pour accélérer la parallélisation des applications à haute performance.

Avec Spectrum, IBM avait mis l’accent sur la R&D en ce qui concerne le stockage dans le cloud, le stockage objet et le stockage pour OpenStack ainsi que d’autres technologies ouvertes, après avoir décidé en 2013 d’investir 1 milliard de dollars dans son activité de stockage flash, avec une stratégie ‘channel-first’.