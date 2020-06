C’est une panne qui n’a semble-t-il pas touché l’Europe et encore moins la France. Mardi en début de soirée (heure de la côte est des Etats-Unis), pendant plusieurs heures de nombreux utilisateurs d’IBM Cloud ont été dans l’impossibilité de travailler correctement. En effet, une panne généralisée a interrompu les services et les sites Web hébergés par Big Blue. Une vague d’incidents a notamment affecté Cloud Platform, Watson AI, Kubernetes ainsi que le réseau de distribution de contenu d’IBM.

La firme d’Armonk a reconnu l’existence du problème dans un message sur twitter, sa propre page d’état du cloud étant également indisponible. « IBM se concentre sur les problèmes des fournisseurs de réseaux externes comme cause de la perturbation des services IBM Cloud hier », a depuis fait savoir un porte-parole de la société à nos confrères de SDxCentral qui rapportent l’information. « Tous les services ont été restaurés et un examen détaillé est en cours pour déterminer la cause spécifique et résoudre les problèmes qui ont conduit à la panne. » IBM n’a pas indiqué combien de clients avaient été touchés par la panne.

Des plaintes concernant le manque de transparence de la société se sont répandues sur Twitter, de nombreux clients indiquant qu’IBM Cloud était lent à reconnaître ses problèmes ou à répondre aux demandes de renseignements, rapporte de son côté CRN. Selon nos confrères, il a fallu attendre environ deux heures après le début des incidents avant qu’IBM n’intervienne.