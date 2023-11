L’investissement pour financer l’IA générative en Europe franchit un nouveau pallier. La startup allemande Aleph Alpha vient de boucler un second cycle de financement de 500 M$ (486 M€) auprès d’un consortium d’industriels et de nouveaux investisseurs. Le tour de table a été conduit par l’Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai), Bosch Ventures et les sociétés du groupe Schwarz (Lidl, Kaufland). SAP et HPE, qui propose déjà un service d’IA GreenLake basé sur les modèles d’Aleph Alpha, font aussi partie des investisseurs.

Fondée en 2019 et basée à Heidelberg, Aleph Alpha développe de grands modèles de langages, dont Luminous World, le plus avancé avec 300 milliards de paramètres. Elle se fixe pour objectif de fournir des solutions d’IA souveraines et dignes de confiance aux entreprises et aux organisations publiques et gouvernementales. Avec ces nouveaux fonds, la startup entend accélérer la cadence sur ses programmes de recherche et développement et la commercialisation de ses solutions.

« Les développements en cours étendront les interfaces et les options de personnalisation adaptées aux exigences critiques de l’entreprise. Pour les clients ayant une responsabilité importante et dans des environnements stratégiques où la souveraineté est en jeu, nous resterons la meilleure option », a commenté dans un communiqué Jonas Andrulis, le PDG et fondateur d’Aleph Alpha.

Ipai, qui a conduit le tour de table, ambitionne pour sa part de bâtir à Heilbronn en Allemagne, le plus grand centre de recherche européen sur l’intelligence artificielle. Une partie des fonds servira à financer le site dont la construction a débuté en 2022.

Le financement d’Aleph Alpha est près de 5 fois supérieur à celui dont a bénéficié cette année le français Mistral AI en amorçage (105 M€) mais bien loin des 10 Md$ investis par Microsoft dans OpenAI et des 6 Md$ que doit recevoir Anthropic d’Amazon et Google. De quoi cependant commencer à faire émerger un acteur européen pouvant s’affirmer face à ces géants américains.