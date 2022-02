InterCloud a réalisé une nouvelle levée de fonds de 100 millions d’euros dans un tour de financement en série D mené par Aleph Capital, avec la participation de Ventech et Open CNP. Ce tour de table porte le financement total de l’entreprise depuis sa création à Paris en 2010 à 138 millions d’euros. La dernière levée de fonds remonte à 2019 lorsque l’opérateur de connectivité avait récolté 22 millions d’euros après de Bpifrance et 8 autres investisseurs.

Cette nouvelle arrivée d’argent frais va permettre à InterCloud d’étendre son offre de service et de financer sa croissance organique et externe. L’entreprise entend intensifier sa R&D et développer sa force de vente à l’international, en commençant par l’Europe, avec le recrutement d’une cinquantaine de commerciaux en 2022.

InterCloud est un pionnier des services d’interconnexion de cloud définis par logiciel (SDCI). Un marché promis à un bel essor selon Gartner, pour qui la part des entreprises utilisant ces services va passer de 10 % en 2021 à 30 % d’ici 2025. Reposant sur un backbone mondial et des partenariat étroits avec les acteurs du cloud, la plateforme d’InterCloud propose un accès optimisé, automatisé et chiffré de bout en bout aux applications et aux données hébergées dans une multitude de cloud.

« Le marché des plateformes SDCI a un fort potentiel de croissance et je suis ravi d’avoir des partenaires exceptionnels au sein d’Aleph Capital pour continuer à développer notre activité » a déclaré dans un communiqué Jérôme Dilouya, le PDG d’InterCloud. « Les plateformes et services de cloud hybride sont une priorité croissante pour les entreprises du monde entier et InterCloud est particulièrement bien placé pour gagner rapidement des parts de marché. »