HPE dévoile plus clairement ses plans pour entrer dans la course à l’intelligence artificielle générative. A l’occasion de son événement HPE Discover, le géant américain a introduit GreenLake for Large Language Models (LLM), un nouveau service à la demande permettant à ses clients de former, régler et déployer de l’IA à grande échelle depuis un cloud privé.

L’offre repose sur des supercalculateurs HPE Cray XD et la plateforme logicielle IA/ML de HPE. Cette dernière comprend à la fois l’environnement de développement et de gestion des données d’apprentissage machine, donnant aux entreprises un contrôle optimal sur la fiabilité des modèles. L’instance initiale sera hébergée dans le datacenter Q01 de QScale au Québec, un partenaire choisi par HPE pour son énergie 100% renouvelable.

Pour l’accès aux grands modèles de langage, HPE s’allie avec Aleph Alpha, une startup allemande qui développe des modèles concurrents de ceux d’OpenAi sous la marque Luminous. Atout de son IA, elle est multimodale (texte et vision) et fonctionne en cinq langues (français, anglais, allemand, italien et espagnol). Elle a été développée sur l’infrastructure de HPE.

« En utilisant les superordinateurs et le logiciel d’IA de HPE, nous avons formé efficacement et rapidement Luminous, un grand modèle de langage pour les entreprises critiques telles que les banques, les hôpitaux et les cabinets d’avocats, à utiliser comme assistant numérique pour accélérer la prise de décision et économiser du temps et des ressources », déclare dans un communiqué Jonas Andrulis, fondateur et PDG d’Aleph Alpha. « Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration avec HPE pour étendre Luminous au cloud et l’offrir en tant que service à nos clients finaux pour alimenter de nouvelles applications pour les entreprises et initiatives de recherche. »

HPE a ouvert les commandes pour le nouveau service mais les réserve dans un premier temps aux clients d’Amérique du nord. La disponibilité sera élargie à l’Europe début 2024. HPE entend par ailleurs décliner l’offre pour les besoins de l’industrie, visant des applications comme la modélisation climatique, les sciences de la vie, la santé, la finance, la fabrication et les transports.