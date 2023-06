L’industrie émergente de l’IA générative est sur le point d’exploser selon Bloomberg Intelligence, qui prévoit que son marché atteindra 1 300 Md$ d’ici 2032. Il avoisinait les 40 Md$ en 2022 et devrait s’établir à 67 milliards de dollars en 2023. Avec une telle trajectoire, le taux de croissance moyen sur 10 ans serait de 42%, tiré par les dépenses d’infrastructure pour la formation et l’inférence des grands modèles de langage (LMM), les logiciels et service spécialisés d’IA, ainsi que les outils pour la publicité numérique.

La part de l’IA dans les dépenses IT devrait elle aussi grimper en flèche passant de moins de 1% en 2022 à 12% en 2032. Bloomberg Intelligence estime que les dépenses matérielles et d’infrastructure totaliseront plus de 640 Md$, dont environ 250 Md$ pour les infrastructures « as a service » utilisées pour la formation de LLM, 132 Md$ pour les serveurs, 108 Md$ pour les dispositifs d’IA conversationnelle (inférence), 93 Md$ pour le stockage ou encore 61 Md$ pour les produits de vision par ordinateur.

La partie logicielle devrait générer 280 Md$ de revenus, tirés par des assistants spécialisés (83 Md$), les logiciels dédiés à l’infrastructure (71 Md$) et des copilotes pour le codage (50 Md$). Le secteur de la publicité numérique sera également bien pourvu avec 192 Md$ pour les technologies de pilotage et suivi.

Le cabinet d’analyses voit sans grande surprise AWS, Microsoft, Google et Nvidia comme les possibles principaux bénéficiaires, en raison de transferts massifs de charges de travail vers le cloud public. Mais il estime aussi que l’IA est une opportunité à saisir pour les fournisseurs de semi-conducteurs, de matériels, logiciels et services informatiques, ainsi que pour les sociétés de publicité.

Bloomberg Intelligence souligne par ailleurs le potentiel élevé de l’IA générative pour les sciences de la vie et l’éducation, qui devraient ainsi renforcer largement leur segment dans le secteur du logiciel, ainsi que le potentiel particulièrement transformateur des assistants spécialisés dans le domaine de la recherche et de la synthèse d’informations.

Autant d’évolutions qui promettent de « changer fondamentalement le mode de fonctionnement du secteur technologique », selon Mandeep Singh, analyste de Bloomberg Intelligence et principal auteur du rapport. « La technologie [d’IA générative] est appelée à devenir un élément de plus en plus essentiel des dépenses informatiques, des dépenses publicitaires et de la cybersécurité au fur et à mesure de son développement », conclut-il.