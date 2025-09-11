Le patron du réseau de distribution de HPE, Simon Ewington (cf. photo), s’est fendu d’un post de blog pour saluer l’impact positif des partenaires sur les revenus du troisième trimestre fiscal 2025 du fournisseur étatsunien.

« Le troisième trimestre de l’exercice 2025 a été une période exceptionnelle pour HPE en termes de chiffre d’affaires, en particulier pour nos activités indirectes qui ont enregistré de solides résultats et progressé par rapport à nos priorités stratégiques », assure Simon Ewington. « Nous célébrons également l’étape franchie au cours du trimestre, avec la finalisation de l’acquisition de Juniper Networks ».

« La dynamique autour de l’IA continue de s’amplifier au sein de notre écosystème de partenaires », ajoute-t-il.« Au troisième trimestre de l’exercice 2025, HPE Private Cloud AI a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires généré par les partenaires par rapport à l’année précédente, ce qui reflète son adoption croissante et sa valeur au sein de l’écosystème. »

« Au troisième trimestre, plus de 1.700 partenaires étaient membres d’au moins un programme Partner Ready Vantage », annonce-t-il. « Ce nombre devrait encore augmenter à mesure que nous améliorons l’efficacité du programme et accueillons de nouveaux partenaires grâce à l’intégration de Juniper Networks ». Et d’encourager le réseau de distribution de HPE à tirer parti des avantages de l’acquisition de Juniper, du cloud hybride, de la sécurité et de la récente entrée de HPE sur le marché de la virtualisation avec le logiciel HPE Morpheus VM Essentials.