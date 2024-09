L’essor du marché des infrastructures d’IA a permis à HPE de publier des résultats solides pour son troisième trimestre fiscal 2024, clos fin juillet. Après avoir renoué avec la croissance au second trimestre (+3%), HPE a enregistré un chiffre d’affaires de 7,7 Md$ au troisième, en hausse de 10% sur un an. Le bénéfice net a augmenté de 9 %, pour s’établir à 512 M$. Le bénéfice net dilué par action non-GAAP a augmenté d’un cent par rapport à il y a un an pour atteindre 50 cents, deux cents au-dessus des prévisions.

L’accélération de la croissance est due aux ventes de serveurs dont les revenus bondissent de 35% à 4,3 Md$. En revanche, en raison d’une demande atone, l’activité Intelligent Edge, qui regroupe les activités réseau et sécurité, enregistre un troisième consécutif de baisse avec des revenus qui chutent de 23% à 1,1 Md$. L’activité de Cloud hybride recule pour sa part de 7% sur un an à 1,3 Md$. Les services financiers sont en hausse de 1% à 879 M$.

« La demande des clients pour les systèmes IA HPE a augmenté de manière séquentielle, avec des opportunités croissantes dans les cloud d’IA d’entreprise et souverains à mesure que les clients explorent davantage de cas d’utilisation », a commenté le PDG Antonio Neri lors de ses échanges avec les analystes.

Au cours du troisième trimestre, HPE a converti 1,3 Md$ de commandes de systèmes d’IA en revenus, soit 40% de plus qu’au trimestre précédent. Sur les douze derniers mois, les commandes s’élèvent à 3,5 Md$. Les revenus des systèmes d’IA représentent désormais 30% des revenus des systèmes contre 10% un an plus tôt.

Pour le quatrième trimestre fiscal, HPE prévoit un chiffre d’affaires compris entre 8,1 et 8,4 milliards. Le bénéfice par action non-GAAP est prévu entre 52 et 57 cents. Pour l’ensemble de l’exercice 2024, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d’affaires de 1 à 3%. Le BPA non-GAAP est revu en hausse entre 1,92 et 1,97$ contre entre 1,85 et 1,95$ dans la précédente prévision.