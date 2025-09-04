Hewlett Packard Enterprise (HPE) a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal 2025, clos fin juillet. Ils intègrent partiellement l’activité de Juniper Networks, dont l’acquisition a été finalisée le 2 juillet.

Le chiffre a progressé de 19% sur un an (+18% à taux de change constant) pour atteindre un niveau record de 9,1 milliards de dollars. Les trois activités phares enregistrent une croissance à deux chiffres : les revenus des serveurs progressent de 16% à 4,94 milliards de dollars, ceux du réseau bondissent de 54% à 1,73 milliards de dollars tandis que le segment Cloud Hybride est en hausse de 11% à 1,48 milliards de dollars.

Le portefeuille d’IA a également connu une demande importante, avec des commandes d’IA doublant presque séquentiellement et un carnet de commandes d’IA record de 3,7 milliards de dollars.

Autre évolution notable, en intégrant Juniper, les revenus récurrents annualisés (ARR) grimpent de 77% sur un an à 3,1 milliards de dollars.

« L’acquisition se voit déjà dans nos résultats, et davantage d’effet relutif sur les profits est attendu alors que nous travaillons pour capturer rapidement les synergies prévues et de nouvelles opportunités de marché », a souligné la directrice financière Marie Myers. Le groupe vise en effet 600 millions de dollars de coûts de synergies sur les 3 prochaines années.

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG de HPE Antonio Neri a estimé que l’intégration de Juniper Networks progressait très bien. Il a indiqué que les équipes commerciales de HPE (Aruba) et Juniper étaient encouragées à vendre l’ensemble deux portefeuilles, ce qui était aussi favorable au channel.

« Je peux vous dire que la communauté des partenaires est ravie de pouvoir vendre les deux produits, car cette combinaison leur permet de couvrir tous les secteurs, tous les cas d’utilisation et toutes les zones géographiques », a-t-il déclaré.

Ombre au tableau, le groupe a vu sa marge brute ajustée se contracter de 1,9 point à 29,9%. Le bénéfice ajusté par action (non Gaap) ressort en baisse de 12% à 0,44 dollar. Il est toutefois dans le haut de la fourchette cible qui allait de 0,40 à 0,45 dollar.

Pour le quatrième trimestre, HPE vise un chiffre d’affaires de 9,7 à 10,1 milliards de dollars et un bpa ajusté de 0,56 à 0,60 dollar. Pour l’ensemble de l’exercice 2025, le groupe anticipe un bpa ajusté compris entre 1,88 et 1,92 dollar et une croissance des revenus de 14 à 16% à taux de change constants.