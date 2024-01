Le Wall Street Journal avait vu juste lundi en annonçant une acquisition imminente d’HPE sur Juniper Networks. HPE a confirmé dès mardi avoir conclu un accord pour acheter le fournisseur d’équipements réseau pour environ 14 milliards de dollars, soit 40 dollars par action, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces. C’est en revanche un milliard de plus que le montant avancé par le journal financier, soit une prime de 32 % par rapport au cours de Juniper avant la diffusion de la rumeur.

HPE a indiqué que l’acquisition devrait doubler son activité réseau, rapprocher deux acteurs majeurs du monde du réseau et constituer un leader avec un portefeuille complet. Juniper Networks, qui compte 11.000 employés, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,3 Md$ sur son exercice 2022. L’activité réseau de HPE, logée dans sa division Intelligent Edge, avait généré des revenus dans les mêmes eaux avec 5,2 Md$ sur le même exercice.

L’acquisition permet aussi à HPE d’accélérer son pivot au moment où son l’activité principale des serveurs est en crise. Déjà lors de l’événement Discover à Barcelone en novembre dernier, HPE avait clairement indiqué vouloir mettre le cap sur les activités plus dynamiques et profitables de l’IA, du calcul haute performance, de la sécurité et du réseau. L’acquisition de Juniper va lui permettre de renforcer son activité réseau à forte marge. HPE s’attend d’ailleurs à ce qu’elle ait un effet relutif sur son bénéfice ajusté par action dès la première année suivant sa conclusion.

« L’explosion des activités basées sur l’IA et le cloud hybride accélère la demande de solutions technologiques sécurisées et unifiées qui connectent, protègent et analysent les données des entreprises, de la périphérie au cloud », fait valoir HPE dans son communiqué.

Même si les chevauchements avec l’offre HPE Aruba seront nombreux, Juniper apporte de nombreuses briques complémentaires au niveau du réseau, de la sécurité et surtout de l’IA avec sa plateforme Mist AI, pour aider HPE à satisfaire cette demande.

« L’acquisition de Juniper par HPE représente un point d’inflexion important dans l’industrie et va changer la dynamique du marché des réseaux et offrir aux clients et partenaires une nouvelle alternative qui répond à leurs demandes les plus exigeantes », commente Antonio Neri, PDG de HPE. « Cette transaction renforcera la position de HPE au carrefour des tendances accélérées de la macro-IA, élargira notre marché total adressable et stimulera davantage l’innovation pour les clients alors que nous aidons à rapprocher les mondes de l’IA et du cloud. »

Depuis plusieurs années, HPE suit sa promesse de proposer l’ensemble de son portefeuille en tant que service via la plateforme GreenLake. « L’activité principale de GreenLake, par laquelle nous fournissons l’ensemble des services qu’ils soient cloud natifs ou IA natifs, est la mise en réseau », a insisté le PDG.

HPE prévoit de finaliser l’acquisition fin 2024 ou début 2025, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires. L’activité de réseau combinée sera alors placée sous la direction du PDG de Juniper, Rami Rahim, qui reportera directement à Antonio Neri.